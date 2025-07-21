Два человека пострадали в результате налета БПЛА в Белгородской области

Украинские беспилотники атаковали два населенных пункта в Белгородской области, ранения получили два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В районе села Щетиновка Белгородского района дрон нанес удар по «Газели». Пострадал водитель. Мужчину в тяжелом состоянии со слепым осколочным ранением головы и открытым переломом голени доставили в городскую больницу №2 Белгорода», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь. «Газель» получила повреждения, уточнил Гладков.

Кроме того, атаке БПЛА подверглось село Тогобиевка Валуйского округа. Дрон ВСУ ударил по частному дому, ранена женщина. Пострадавшая получила минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги. Глава поселения сам вывез женщину и передал бригаде скорой помощи, сообщил губернатор. От детонации беспилотника в доме повреждена кровля.

Белгород, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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