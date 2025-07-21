В России урожаю грозит новый вид вредителей

В России выявили новый вид вредителей, которые угрожают будущему урожаю. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства.

Об опасном насекомом рассказал директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Роман Некрасов, выступая на круглом столе «Пестициды и экология: как обеспечить безопасность» в Госдуме.

«В этом году мы столкнулись с нашествием красноголового клопа в центральных регионах России, в регионах Поволжья. Это тот вредитель, которого не было никогда, но он сегодня в отдельных регионах привел к повреждению значительной доли урожая. При этом первоначально ни в прогнозах, ни в каких-то научных исследованиях появление этого вредителя не предполагалось», – отметил Некрасов.

По его словам, появление новых паразитов связано с теплой и влажной погодой. В то же время набор старых вредителей некуда не делся. Из-за изменения климата они продвигаются в северные широты нашей страны.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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