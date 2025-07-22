Ночью над Россией были сбиты 35 украинских БПЛА

Силы противоздушной обороны прошедшей ночью уничтожили 35 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России, из них три – над Московским регионом. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Больше всего БПЛА нейтрализованы над территорией Брянской области – 9. Еще семь дронов сбиты над Ростовской областью, шесть – над Калужской областью. Кроме того, по три беспилотника перехвачены над Самарской и Тульской областями, два – над Белгородской областью и по одному – над Курской областью и акваторией Черного моря.

В Ростовской области после падения обломков сбитых БПЛА загорелась растительность во дворах нескольких частных домов в поселке Красный Сад Азовского района, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Все возгорания были оперативно ликвидированы, добавил он, отметил, что пострадавших нет.

В Самарской области украинские дроны сбили при попытке атаковать одно из промышленных предприятий, проинформировал глава региона Вячеслав Федорищев. По его словам, жертв и разрушений нет.

Об отсутствии пострадавших и последствий на земле также сообщил тульский губернатор Дмитрий Миляев.

Меж тем Росавиация сообщила об отмене временных ограничений на полеты в аэропортах Самары, Саратова и Калуги.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube