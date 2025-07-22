В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадали два мирных жителя

В Белгородской области два мирных жителя пострадали при атаке украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Валуйском округе в хуторе Леоновка беспилотник нанес удар по автомобилю. Ранены двое мужчин», – написал глава региона в телеграм-канале.

Медики диагностировали у одного из пострадавших проникающее ранение грудной клетки и множественные осколочные ранения спины, рук и ног. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Второй находится в состоянии средней степени тяжести.

Оба пострадавших доставляются бригадой скорой в Валуйскую ЦРБ, добавил губернатор.

Белгород, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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