В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадали два мирных жителя

В Белгородской области два мирных жителя пострадали при атаке украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В Валуйском округе в хуторе Леоновка беспилотник нанес удар по автомобилю. Ранены двое мужчин», – написал глава региона в телеграм-канале.
Медики диагностировали у одного из пострадавших проникающее ранение грудной клетки и множественные осколочные ранения спины, рук и ног. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Второй находится в состоянии средней степени тяжести.
Оба пострадавших доставляются бригадой скорой в Валуйскую ЦРБ, добавил губернатор.
Белгород, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»