Силовики пришли с обысками в редакцию телеграм-канала Baza

Сотрудники полиции провели обыски в офисе телеграм-канала Baza. Об этом сообщил сам канал. По его данным, утром полиция и ОМОН пришли в квартиру главного редактора канала Глеба Трифонова, а уже потом – в офис издания.

Отмечается, что сейчас связи с Трифоновым нет, главреда увезли в неизвестном направлении. Baza также сообщает, что сотрудники издания, которые находятся в офисе, перестали выходить на связь.

В заявлении канала указано, что «суть претензий полиции пока неизвестна». «Речь может идти о возбуждении некоего уголовного дела в одном из российских регионов», – сказано в сообщении.

Следственный комитет России на фоне появившейся информации об обысках в редакции Baza сообщил о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (ст. 286 УК РФ) из-за незаконной передачи информации ограниченного доступа. Источник «Интерфакса» уточнил, что речь идет о передаче служебной информации телеграм-каналу Baza.

«В Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области следствием во взаимодействии с оперативными подразделениями выявлены факты незаконной передачи информации ограниченного доступа. Впоследствии указанные сведения публиковались на одном из каналов мессенджера «Телеграм», – сообщает СКР. В связи с уголовным делом проведены обыски в Москве, Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области, в ходе которых «изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования».

«Устанавливаются лица, незаконно передававшие информацию, а также их соучастники», – добавили СКР.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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