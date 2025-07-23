Один человек погиб и девять пострадали при пожаре в Москве

В Москве произошел пожар в жилом доме. Люди выпрыгивали из окон, чтобы спастись. Об этом сообщает столичное управление МЧС.

Возгорание произошло в доме на Мытной улице. Огонь распространился на две квартиры и балкон на четвертом этаже.

«В очаге пожара горящей квартиры, был обнаружен погибший. До прибытия пожарно-спасательных подразделений три человека выпрыгнули из окна», – говорится в сообщении. В общей сложности пострадали девять человек.

Огнеборцы спасли двоих и эвакуировали еще 15 человек. Пожар был локализован на площади 100 квадратных метров и впоследствии ликвидирован полностью. В тушении принимали участие 34 сотрудника и 10 единиц техники МЧС России.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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