Бастрыкин вмешался в дело о надругательстве детьми мигрантов над 4-летней девочкой под Калугой

Калужские следователи расследуют обстоятельства совершения детьми мигрантов насильственных действий сексуального характера в отношении маленькой девочки. Об этом сообщает региональное следственное управление СК РФ. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования вопиющего преступления.

Накануне губернатор региона Владислав Шапша сообщил в своем телеграм-канале, что дети граждан Таджикистана, которые находились в Калужской области с нарушением установленного порядка пребывания, совершили действия сексуального характера в отношении малолетней жительницы Боровского района. По данным СМИ, жертвой юных преступников стала четырехлетняя девочка.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Следствие установило, что родители одного из малолетних насильников находились в Калужской области незаконно.

Фигуранты – дети 9 и 11 лет – по решению суда помещены в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, а их родители – в Центр временного содержания иностранных граждан. Рассматривается вопрос об их депортации.

Как отметили в СКР, жизни и здоровью пострадавшей девочки ничего не угрожает, с ее участием проведены необходимые следственные действия. Потерпевшей оказана психологическая помощь.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования резонансного уголовного дела.

Калуга, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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