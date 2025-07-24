В Сочи из-за атаки БПЛА погибла женщина, еще одна ранена

В Адлеровском районе Сочи одна женщина погибла и еще одна получила тяжелые ранения при падении обломков сбитого украинского беспилотника. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

По его данным, инцидент произошел на улице Авиационная. Обе женщины в момент падения обломков находились на улице. Также из-за падения обломков БПЛА возник пожар на территории гаражного кооператива. Огонь охватил четыре гаража. Общая площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Пожар ликвидирован в 2:51, уточнили в оперштабе. «На месте возгорания по предварительной информации пострадавших нет», – говорится в сообщении.

До этого, как сообщал «Новый День», в ходе отражения атаки дронов ВСУ произошло попадание по нефтебазе на федеральной территории Сириус. Глава федеральной территории Сергей Плишкин попросил граждан воздержаться от проезда и прогулок в районе улицы Таврической.

По информации Минобороны РФ, с вечера среды силы противоздушной обороны уничтожили 39 украинских беспилотников самолетного типа над Черным и Азовским морями, Краснодарским краем. Как уточнили в ведомстве, 21 дрон был нейтрализован над акваторией Черного моря, 11 – над акваторией Азовского моря и семь – на территорией Кубани. Вражеские БПЛА были перехвачены в период с 20:40 мск 23 июля до 01:40 мск 24 июля.

Сочи, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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