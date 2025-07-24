В Сочи число погибших из-за налета дронов выросло до двух

В Сочи выросло число погибших во время ночной атаки беспилотников. На данный момент известно о двух погибших и 11 пострадавших. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«В Адлерском районе Сочи обломки сбитого беспилотника упали на улице Авиационной. В момент падения рядом находились две женщины, обе погибли от полученных ранений. Обломки дрона попали и на территорию нефтебазы. В результате атаки пострадали 11 человек, четверо госпитализированы, включая сотрудника ДПС, которого доставят санавиацией в краевую больницу», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

По его словам, остальные пострадавшие получили помощь и отправлены на амбулаторное лечение.

Губернатор поручил мэру Сочи Андрею Прошунину оказать поддержку семьям погибших и пострадавшим.

В свою очередь градоначальник заявил, что разбор завалов будет организован сегодня. В настоящее время угрозы с воздуха нет. Инфраструктура курорта функционирует в штатном режиме. Аэропорт в Сочи принимает и отправляет воздушные суда, наблюдается задержка некоторых рейсов.

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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