В восьми регионах России задержали девять граждан за призывы к убийствам военных

В восьми регионах РФ задержаны девять россиян, которые призывали к убийствам военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности России на территории Краснодарского края, Астраханской, Владимирской, Мурманской, Омской, Херсонской, Ярославской областей, Еврейской автономной области задержаны девять граждан Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Уголовные дела возбуждены по ч. 2 ст. 205.2 (пропаганда терроризма) и ч. 2 ст. 280 (публичные призывы к экстремистской деятельности) УК РФ.

Подозреваемые заключены под стражу, им грозит до семи лет лишения свободы.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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