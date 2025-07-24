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Четверг, 24 июля 2025, 18:47 мск

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В результате атаки дронов ВСУ ранены два жителя Белгородской области

Вооруженные формирования Украины нанесли удар по Белгородской области с помощью дронов, в результате чего ранения получили два мирных жителя. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В частности, по его словам, в селе Илёк-Кошары FPV-дрон ударил по сельхозпредприятию. «Пострадал мужчина, который в момент атаки проезжал мимо. Бойцы самообороны передали раненого бригаде скорой, на которой он был доставлен в Ракитянскую ЦРБ. У пострадавшего непроникающее ранение живота», – отметил губернатор в своем телеграм-канале.

«На месте атаки повреждены 4 единицы спецтехники, а также остекление и фасад ангара», – добавил он.

Еще один мужчина получил ранения в результате атаки дрона на работающий в поле трактор в районе села Новозахаровка.

«Попутным транспортом пострадавший доставлен в Ракитянскую ЦРБ, где врачи диагностировали ему минно-взрывную травму, ушибы головы и грудной клетки», – сообщил Гладков.

Предполагается, что после оказания необходимой помощи оба пострадавших будут доставлены в городскую больницу №2 г. Белгорода для дальнейшего лечения.

Белгород, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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