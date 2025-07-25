Спецслужбы задержали 19 телефонных мошенников, обманувших россиян на 200 млн рублей

Российские спецслужбы задержали 19 участников преступной схемы, ущерб от которой превысил 200 млн рублей. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Мошенники занимались обманом россиян с помощью ресурсов украинских колл-центров. Преступная группа действовала на территории Московской, Новосибирской, Томской областей и Алтайского края. В качестве пособников злоумышленники привлекали россиян из числа неблагополучных и малообеспеченных жителей Новосибирской области.

По данным правоохранителей, задержанные причастны как минимум к 33 эпизодам телефонного мошенничества, ущерб от которых превышает 200 млн рублей.

«Решением суда девятнадцати фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и одному – в виде ограничения свободы», – добавили в ЦОС.

Оперативно-следственные действия продолжаются.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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