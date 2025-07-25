В Саратове прогремел взрыв в многоэтажке, есть погибшие

В Саратове произошел взрыв в многоэтажке. В результате часть дома была разрушена. Есть погибшие и пострадавшие.

Предположительно, в жилом доме на улице Блинова взорвался газ. На кадрах с места событий видно, что несколько квартир были разрушены полностью.

По словам очевидцев, обломки раскидало на несколько десятков метров вокруг и даже задело прохожих.

В оперативных службах сообщили, что, предварительно, погибли три человека. Число пострадавших устанавливается, под завалами могут находиться люди.

На месте работают экстренные службы. Жильцов дома эвакуировали, сохраняется угроза обрушения остальной части дома.

Саратов, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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