Число погибших при взрыве газа в Саратове увеличилось до четырех

Спасатели нашли тело еще одного погибшего при взрыве газа в многоэтажке в Саратове. Таким образом, число жертв ЧП выросло до четырех. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее сообщалось о трех погибших, из них один ребенок.
«В ходе разбора завалов спасатели обнаружили еще одного погибшего», – сказано в сообщении.
Также сообщается, что сотрудники МЧС обнаружили под обломками дома живого мужчину. Сейчас его пытаются достать из-под завала. «Около 14:30 обнаружен пострадавший под завалами, сейчас ведутся работы по его спасению», – сказал и.о. начальника ГУ МЧС России по Саратовской области Алексей Костюк.
Мощный взрыв в десятиэтажном жилом доме в Саратове произошел сегодня около 11 часов утра. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа. Взрывной волной повреждены или разрушены более 30 квартир. Эпицентром взрыва стала квартира на 9-м этаже. В соседнем доме выбиты окна. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.
Саратов, Наталья Петрова
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