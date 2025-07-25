Взрыв в высотке в Саратове: разрушены десятки квартир, спасатели ищут людей под завалами

Разбор завалов продолжается на месте взрыва газа в десятиэтажном жилом доме в Саратове. МЧС подтвердило гибель трех человек, среди них один ребенок. Спасатели достали из-под обломков, по данным новостных тг-каналов, от пяти до 10 человек. Под завалами могут оставаться люди. В результате взрыва были повреждены или разрушены более 30 квартир.

Взрыв без последующего горения произошел в доме по адресу улица Блинова, 2. Его эпицентр находился, предварительно, в квартире на 9-м этаже, информирует ТАСС со ссылкой на оперативные службы. В качестве предварительной причины ЧП рассматривается утечка газа, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. В результате взрыва разрушился угловой подъезд с 7 по 10 этажи. Повреждения получили или полностью разрушены более 30 квартир, передает ТАСС. Проводится эвакуация жителей соседних подъездов. На месте работают более 20 спасателей, кинологи и восемь единиц техники. Как сообщил начальник управления региональной безопасности правительства региона Юрий Юрин, под завалами может оставаться один человек. «Ведется разбор завалов. Возможно, есть человек под завалами, взрослый», – сказал чиновник в комментарии ТАСС.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Информация о точном количестве пострадавших и степени тяжести полученных ими травм уточняется, отметили в ведомстве. Прокуратура организовала проверку по факту взрыва в многоэтажке.

По словам губернатора Саратовской области, на улице Блинова работают все экстренные службы, пострадавшим оказывается необходимая помощь. На месте развернут оперативный круглосуточный штаб.

«Первоочередная задача сейчас – оперативно провести поисково-спасательные работы и оказать помощь всем пострадавшим. Все медицинские службы работают в усиленном режиме. Также необходимо максимально оперативно провести обследование здания на предмет угрозы дальнейшего обрушения. В этой работе задействованы все необходимые службы и ведомства», – сообщил Бусаргин в своем тг-канале. Для жителей пострадавшего дома организованы пункты временного размещения, добавил он.

Обновлено. По последним данным МЧС, из полуразрушенной многоэтажки эвакуированы все жильцы. В ведомстве подтвердили, что под завалами могут находиться люди. Спасатели продолжают их поиск и разбор обрушенных конструкций. Взрывной волной повреждено остекление соседнего дома, из него также эвакуированы все жильцы. На базе местной школы развернут пункт временного размещения. На месте работают психологи МЧС. В ликвидации последствий происшествия задействованы более 100 специалистов и 34 единицы техники.

Саратов, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube