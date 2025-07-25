Два человека погибли в результате обстрела Энергодара

ВСУ нанесли удар по жилым районам города-спутника Запорожской АЭС Энергодара. В результате два человека погибли, еще двое пострадали. Об этом сообщил мэр Максим Пухов.

«В результате беспринципного артобстрела украинскими террористами по жилой застройке города погибли два человека. Мужчина и женщина скончались на месте», – написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Кроме того, были повреждены гражданские автомобили и жилые дома: выбиты стекла, пробиты стены и перекрытия квартир.

«Это акт запредельной жестокости и бесчеловечности. Такие действия – зло в квадрате. Они не имеют оправдания и никогда не будут забыты. Те, кто отдал приказ и кто нажал на спуск, совершили преступление против самой человечности. Уверен: это зло будет наказано. Рано или поздно справедливость восторжествует, и каждый причастный к этой трагедии понесет заслуженное возмездие. Мир не может и не должен мириться с подобной варварской жестокостью», – подчеркнул Пухов.

Ранее сообщалось, что беспилотник атаковал территорию Запорожской АЭС. В результате повреждены семь автомобилей, начался пожар.

Энергодар, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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