Беспилотники ВСУ атаковали промышленные объекты в Ставрополе

На Ставрополье ранним утром отразили атаку украинских беспилотников. Есть прилеты на территории промышленных объектов в Ставрополе, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. По его словам, жилые дома, системы жизнеобеспечения города не повреждены.

Глава региона уточнил, что на месте прилета дрона на один из промобъектов возник небольшой пожар, возгорание уже потушили. Никто не пострадал.

«Судя по всему, была попытка с помощью БПЛА нарушить энергоснабжение Ставрополя, она отражена», – сообщил Владимиров, отметив, что подача коммунальных ресурсов производится в штатном режиме. Для защиты от атаки дронов был временно ограничен мобильный интернет, добавил он.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что за прошедшую ночь система ПВО сбила 54 украинских дрона над территорией России. В Ростовской области при атаке БПЛА погибли два человека.

Ставрополь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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