Два человека погибли в Ростовской области из-за атаки дрона ВСУ

В Ростовской области украинский дрон ударил по автомобилю, погибли два человека. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«В Зимовниковском районе возле автодороги Зимовники-Ремонтное-Элиста в результате атаки БПЛА сгорел автомобиль. Погибли два человека», – написал он в своем телеграмм-канале.

Личности погибших устанавливаются, на месте работают специалисты, добавил Слюсарь.

Ранее он сообщил, что ночью в Ростовской области была отражена атака дронов ВСУв Каменске-Шахтинском, Тарасовском, Миллеровском, Красносулинском и Шолоховском районах.

В хуторе Чукаринском Шолоховского района из-за падения беспилотника нарушено энергоснабжение частных домов по улице Терновой, уточнил Слюсарь. Кроме того, в одном из жилых домов повреждены кровля и фасад, выбиты стекла в окнах, повреждения получили хозяйственные постройки. «По оперативным данным, люди не пострадали», – добавил врио главы региона.

По информации Минобороны РФ, в ночь на 26 июля силы ПВО уничтожили 54 украинских ударных дрона над шестью российскими регионами, а также над Черным и Азовским морями. Самую массированную атаку ВСУ предприняли на Брянскую область – там были сбиты 24 беспилотника. Над Ростовской областью нейтрализовали 12 БПЛА. Еще шесть дронов перехватили над Крымом, по два – над Орловской и Тульской областями, один – над Белгородской областью. Кроме того, четыре БПЛА сбили над акваторий Азовского моря, три – над Черным морем.

В Брянске обломки сбитого беспилотника упали на нежилое здание и многоквартирный жилой дом в Советском районе, сообщил глава региона Александр Богомаз. По его данным, никто не пострадал, разрушений нет.

В Тульской области также обошлось без пострадавших, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Ростов-на-Дону, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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