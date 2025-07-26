ВСУ нанесли ракетный удар по пригороду Белгорода – ранен мирный житель

Белгородский район в субботу подвергся обстрелу ВСУ – удар наносился из реактивной системы залпового огня. Ранения получил мирный житель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Мужчину с баротравмой и осколочными ранениями лица и руки бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу», – уточнил глава региона в свеом телеграм-канале.

Также, по словам Гладкова, в районе села Беловское повреждены два транспортных средства. На месте работают оперативные службы, информация о последствиях обстрела уточняется.

Белгород, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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