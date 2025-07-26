Поверила мошенникам: в Москве пенсионерка лишилась 5 кг золота и почти 64 млн рублей

В Москве пенсионерка отдала мошенникам 200 тыс. долларов, 20 тыс. евро, 4 млн рублей и 5 кг золота в слитках. После общения с аферистами, продолжающегося на протяжении пяти дней, женщина лишилась имущества на общую сумму более 63,7 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Началось все со звонка о замене домофона. Злоумышленник, представившийся сотрудником сервисной службы, уговорил пенсионерку назвать ему код из СМС якобы для получения новых ключей при замене домофона. Затем жертве позвонил лжесотрудник Роскомнадзора, который сообщил о похищении персональных данных. Для того, чтобы сохранить сбережения нужно следовать указаниям по телефону, настаивал злоумышленник в разговоре с москвичкой.

В итоге за пять дней общения с телефонными аферистами, в том числе по видеосвязи, доверчивая пенсионерка отдала курьерам деньги и 20 золотых слитков весом по 250 граммов каждый, а всего имущества на общую сумму более 63,7 млн рублей.

Прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств многомиллионного хищения.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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