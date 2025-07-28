За ночь над российскими регионами сбили семь дронов ВСУ

Средства ПВО в ночь на понедельник уничтожили семь украинских беспилотников самолетного типа над четырьмя российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны России.
По информации ведомства, четыре дрона было сбито над Ростовской областью, по одному – над Орловской, Калужской и Брянской областями.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что налет БПЛА отразили в Каменске-Шахтинском, Новошахтинске и Красносулинском районе. «Из-за атаки начался пожар возле хутора Васецкий Красносулинского района. Прибывшие на место пожарные оперативно потушили его», – написал он в своем телеграм-канале.
Орловский губернатор Андрей Клычков сообщил, что при отражении атаки БПЛА пострадавших и повреждений нет.
Власти остальных регионов ночной налет дронов ВСВ не комментировали.
Москва, Наталья Петрова
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