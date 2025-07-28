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Понедельник, 28 июля 2025, 11:14 мск

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За ночь над российскими регионами сбили семь дронов ВСУ

Средства ПВО в ночь на понедельник уничтожили семь украинских беспилотников самолетного типа над четырьмя российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны России.

По информации ведомства, четыре дрона было сбито над Ростовской областью, по одному – над Орловской, Калужской и Брянской областями.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что налет БПЛА отразили в Каменске-Шахтинском, Новошахтинске и Красносулинском районе. «Из-за атаки начался пожар возле хутора Васецкий Красносулинского района. Прибывшие на место пожарные оперативно потушили его», – написал он в своем телеграм-канале.

Орловский губернатор Андрей Клычков сообщил, что при отражении атаки БПЛА пострадавших и повреждений нет.

Власти остальных регионов ночной налет дронов ВСВ не комментировали.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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