В Белгородской области дрон ВСУ атаковал семейную пару, погиб супруг

В Белгородской области украинский беспилотник ударил по гражданскому автомобилю в хуторе Леоновка Валуйского округа. Водителя в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти. Его жена получила ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, женщине, получившей баротравму, оказана необходимая медицинская помощь. Транспортное средство повреждено, выбиты стекла и посечен кузов, добавил Гладков.

Кроме того, по данным главы региона, вражеский дрон атаковал частный дом в селе Илек-Пеньковка Краснояружского района, ранена женщина. Пострадавшая доставлена в больницу с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями рук.

Белгород, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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