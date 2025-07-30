Беспилотник ВСУ атаковал многоэтажку в Белгороде

Украинский беспилотник нанес удар по многоэтажному жилому дому в Белгороде. По предварительным данным, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В результате атаки повреждены остекление порядка 10 квартир и фасад. Осколками посечены 24 автомобиля, уточнил глава региона, добавив, что подомовой обход продолжается.

«Увидел проблему: необходимо в кратчайшее время вместе с МЧС проработать и начать применять более четкий алгоритм действий для мирного населения после атаки беспилотника ВСУ. Часто враг атакует сразу несколькими БПЛА, и после первого удара может произойти второй. Обычные жители этого не понимают», – написал Гладков в своем телеграм-канале.

Он обратил внимание на то, что повторная атака может привести к гибели или серьезным ранениям людей. В связи с этим следует через громкоговорители «предупреждать покидать место атаки» и просить граждан уйти с открытых участков местности, указал губернатор.

«Правоохранительные органы, самооборона и МЧС должны помогать жителям вывозить транспорт с поврежденных дворов. А мирное население должно находиться в закрытых помещениях, которые относительно безопасны: ванные комнаты без окон, подъезды с глухими стенами», – подчеркнул Гладков.

Белгород, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube