В Пензенской области горит предприятие после атаки БПЛА

Украинские беспилотники атаковали одно из промышленных предприятий в Пензенской области, на его территории возник пожар. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

По его данным, жертв и разрушений нет. Возникшее возгорание уже тушат, уточнил глава региона. На месте происшествия работают службы экстренного реагирования.

«В целях безопасности на территории области действуют временные ограничения мобильного интернета. Эта необходимая мера помогает нашим военнослужащим подавлять БПЛА противника», – написал Мельниченко в своем телеграм-канале. Он призвал жителей региона сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Напомним, по данным Минобороны, за прошедшую ночь средства ПВО уничтожили 32 дрона ВСУ над шестью российскими регионами.

Пенза, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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