Под Белгородом из-за атаки дрона ВСУ пострадал мирный житель

Поселок Октябрьский Белгородского района Белгородской области подвергся атаке украинских бесплотников, ранения получил мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, мужчина с поверхностными осколочными ранениями живота доставлен в больницу, где ему оказали всю необходимую помощь. «Госпитализация не потребовалась, дальнейшее лечение пострадавший продолжит амбулаторно», – уточнил Гладков.
Также, добавил губернатор, в результате атак двух БПЛА повреждения получили коммерческий объект и частное домовладение.
Белгород, Наталья Петрова
© 2025, РИА «Новый День»