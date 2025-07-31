Супругам из Москвы дали длительные сроки за подготовку диверсий по заданию Киева

Мосгорсуд вынес приговор супружеской паре из Москвы, обвиняемой в государственной измене и подготовку диверсий в российской столице перед Днем Победы в 2024 году. Муж и жена получили 15 и 17 лет лишения свободы. Об этом сообщает ФСБ России.

По информации ведомства, фигуранты, российские граждане, по заданию украинской военной разведки собирали и передавали в украинскую спецслужбу сведения о подразделениях ФСБ, ФСО, МВД, ГРУ Генштаба ВС РФ и Росгвардии, персональные данные сотрудников правоохранительных органов, судей и военкоматов.

В канун Дня Победы в мае 2024 года подсудимые собирались поджечь с использованием самодельных зажигательных устройств потенциально-опасные объекты в Москве, после чего скрыться на Украине. Однако силовики предотвратили диверсии, украинские агенты были задержаны. Против супружеской пары возбудили уголовные дела о госизмене и подготовке диверсий.

Согласно приговору, отбывать наказание фигуранты будут в колониях строгого и общего режима.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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