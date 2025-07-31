Под Тверью катер столкнулся с лодкой, есть пострадавшие

В Тверской области два ребенка пострадали при столкновении катера и лодки. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального управления СКР на транспорте.

Инцидент произошел в акватории реки Полоновки в Селижаровском муниципальном округе. Катер столкнулся с надувной лодкой, в которой находились мужчина и двое детей.

«В результате столкновения несовершеннолетние с телесными повреждениями различной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что по факту столкновения предусмотрена ответственность по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

Тверь, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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