Средства ПВО за ночь перехватили 60 беспилотников

Силы противовоздушной обороны минувшей ночью сбили 60 дронов ВСУ над территорией шести регионов и акваторией двух морей. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи с 23.30 мск 31.07 до 04.10 мск 1.08 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 60 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – говорится в сообщении.

31 БПЛА был сбит над Белгородской областью, 12 – над Ростовской, пять – над Краснодарским краем, четыре – над акваторией Черного моря. Три дрона перехватили над территорией Воронежской области, по два – над Липецкой и Тульской областями, один – над акваторией Азовского моря.

Как сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, в результате ночного налета выбиты стекла дома в Новошахтинске и повреждена крыша еще одного жилого здания.

В селе Петрушино Неклиновского района повреждены стены частного дома. Кроме того, падение обломков сбитого дрона стало причиной возгорания сухой травы возле Родионово-Несветайской слободы.

«Главное, никто из людей не пострадал. Семьям, у которых повреждено имущество, поможем его восстановить», – отметил глава региона.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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