В результате ночного налета дронов погибли два мирных жителя

Минувшей ночью два мирных жителя погибли в результате ударов вражеских беспилотников. В общей сложности военные сбили 112 украинских дронов над девятью регионами России.

«В течение прошедшей ночи с 20.00 мск 1 августа до 04.40 мск 2 августа дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сообщили в Министерстве обороны РФ.

34 сбили над Ростовской областью, 31 – над Краснодарским краем, 12 – над Воронежской областью, 11 – над Рязанской, пять – над Самарской, четыре – над Пензенской, два – над Белгородской, по одному – над территориями Крыма и Липецкой области. Еще 11 БПЛА были перехвачены над акваториями Азовского и Черного морей.

Власти Ростовской и Пензенской области сообщили о погибших и раненых.

По словам врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, массированная атака дронов была отражена в Каменске-Шахтинском, Белой Калитве, Красносулинском, Каменском, Тарасовском, Чертковском и Верхнедонском районах.

«В поселке Углеродовском Красносулинского района загорелось одно из строений предприятия, огонь потушен. К сожалению, не обошлось без трагедии – скончался сотрудник, который охранял объект. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко рассказал, что в ходе беспилотной атаки погибла женщина, еще два человека получили травмы. На месте работают сотрудники экстренных служб.

В Самарской области в городе Новокуйбышевск дроны ударили по промышленному предприятию, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. На месте работают оперативные службы.

В целях безопасности граждан в регионе ввели временные ограничения работы мобильного интернета. В аэропорту Курумоч приостановили прием и отправку воздушных судов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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