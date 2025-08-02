В Москве юноша порезал родителей и сестру и покончил с собой

В Москве семейный конфликт закончился поножовщиной. Молодой человек порезал своих родственников и покончил с собой.

Как сообщили в столичном управлении СКР, трагедия произошла на улице Обручева. Тело юноши обнаружили под окнами дома, где он проживал.

«Кроме того, из квартиры по указанному адресу в медицинские учреждения доставлены трое членов семьи погибшего с ножевыми ранениями. Им оказывается квалифицированная медицинская помощь», – говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц»).

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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