За ночь средства ПВО перехватили 93 украинских беспилотника

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны перехватили 93 вражеских дрона, большую часть сбили над Черным морем и Воронежской областью. Есть сведения о пострадавших мирных жителях.

«В течение прошедшей ночи с 23.30 мск 2 августа до 05.00 мск 3 августа дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сообщили в Министерстве обороны.

60 дронов сбили над акваторией Черного моря, 18 – над Воронежской областью, семь – над Белгородской, три – над Брянской, два – над Курской, по одному – над Нижегородской областью, Краснодарским краем и Крымом.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о четырех пострадавших. «Две жительницы Воронежа госпитализированы, еще одной помощь была оказана на месте. Мужчина из пригорода доставлен в больницу с ожогом», – говорится в сообщении главы региона.

Кроме того, пожаром полностью разрушен частный дом, в нескольких повреждены стены, кровля и остекление. Огонь в пригороде повредил также автомагазин и сарай. Последствия еще уточняются. На месте работают экстренные службы.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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