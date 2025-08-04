ДТП с автобусом и поездом в Ленобласти: пострадавших уже 16

Число пострадавших в аварии с туристическим автобусом и поездом в Ленинградской области увеличилась до 16, из них семеро находятся в тяжелом состоянии. Такие данные приводит пресс-служба администрации региона. Ранее Октябрьская железная дорога сообщала об одном погибшем и 11 пострадавших.

«По информации комитета по здравоохранению Ленобласти, в результате столкновения автобуса с грузовым составом на переезде Инема в Лодейнопольском районе один человек погиб, 16 пассажиров пострадали. Семь человек находятся в тяжелом состоянии», – сказано в сообщении.

Бригады скорой помощи везут пострадавших в Лодейнопольскую, Волховскую больницы, а также в Ленинградскую областную клиническую больницу. Задействованы вертолеты санавиации.

Авария произошла в 6:11 мск на железнодорожном переезде между станциями Лодейное Поле и Олонец. Автобус с туристами, направлявшимися в монастырь Александра Свирского, столкнулся с грузовым составом. По информации Октябрьской железной дороги, водитель автобуса выехал на пути перед приближающимся поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

Транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта и соблюдения прав пассажиров. Следователи выясняют обстоятельства столкновения автобуса с грузовым поездом, проводится доследственная проверка, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. По факту аварии полиция возбудила уголовное дело по ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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