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Понедельник, 4 августа 2025, 13:11 мск

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Система ПВО отразила воздушную атаку на Крым

Российские военные сегодня утром отразили атаку украинских беспилотников на Крым.

По данным Минобороны, силы противоздушной обороны уничтожили три дрона ВСУ самолетного типа над Крымом, еще два БПЛА были сбиты над акваторией Черного моря.

Вражеские беспилотники были нейтрализованы в период с 08:40 мск до 09:45 мск, уточнили в ведомстве.

Ранее в Минобороны сообщали, что за минувшую ночь дежурные средства ПВО сбили над российскими регионами 61 украинский беспилотник.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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