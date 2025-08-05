ПВО за ночь уничтожила 24 дрона ВСУ над регионами России

Средства противоздушной обороны за ночь уничтожили 24 украинских беспилотника самолетного типа над четырьмя российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, больше всего дронов ВСУ было сбито над Брянской областью – 13. Семь БПЛА перехвачено над Ростовской областью, еще по два беспилотника нейтрализовано над Калужской и Смоленской областями.

Дроны ликвидированы в период с 22:00 мск понедельника до 01:40 мск вторника.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что беспилотники были уничтожены в Белой Калитве и трех районах – Тацинском, Чертковском и Миллеровском. В хуторе Верхнеталовка в результате атаки загорелась подстанция. Огонь охватил площадь 500 «квадратов». Возгорание ликвидировано, никто не пострадал. В станице Тацинская загорелся навес во дворе частного дома. Огонь оперативно потушен.

В Брянской, Калужской и Смоленской областях, по данным властей, обошлось без пострадавших и последствий на земле.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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