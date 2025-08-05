Более 30 человек пострадали в ДТП с автобусом в Тульской области

В Тульской области более 30 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом – транспортное средство столкнулось с опорой пункта взимания платы на трассе М-4 «Дон». Об этом сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

Авария произошла в 7:10 на 228 км федеральной трассы М-4. Автобус следовал по маршруту Луганск – Москва. В нем находилось 48 пассажиров. «Предварительно пострадало более 30 человек, в том числе четверо детей. Сведений о погибших нет», – говорится в сообщении.

В полиции предварительной причиной аварии назвали сильный туман. В настоящее время на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, спасатели и бригады скорой помощи. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

По данным пресс-службы регионального правительства, пострадавшие доставлены в больницы Тулы, Киреевска и Новомосковска, им оказывается необходимая медицинская помощь. По поручению губернатора Дмитрия Миляева для координации работы по ликвидации последствий аварии и оказанию помощи пострадавшим на место выехал глава администрации Киреевского района Владислав Галкин.

Для пассажиров автобуса организован пункт временного размещения, они обеспечены горячим питанием. «В ближайшее время перевозчик организует оперативную доставку пассажиров к конечным пунктам маршрута», – говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Тула, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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