ФСБ предотвратила покушение на главу оборонного завода в Белгороде

Сотрудники ФСБ сорвали попытку покушения на гендиректора одного из оборонно-промышленных предприятий Белгорода. Подозреваемого в подготовке убийства главы военного завода задержали в Брянской области. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ РФ.

По данным спецслужбы, гражданин России посредством интернет-мессенджера Telegram «установил отношения конфиденциального сотрудничества с представителем одной из запрещенных в России проукраинских террористических организаций».

По заданию представителя этой организации мужчина прибыл в Трубчевский район Брянской области, чтобы забрать сброшенное с беспилотника огнестрельное оружие и взрывчатые вещества, которые в дальнейшем планировалось использовать для убийства генерального директора одного из оборонно-промышленных предприятий в Белгороде.

Злоумышленника задержали «в процессе реализации преступного замысла», – отметили в ФСБ.

Следственным отделом УФСБ по Брянской области возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России «Госизмена в форме иного оказания помощи иностранной организации в деятельности, направленной против безопасности России».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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