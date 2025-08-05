Бастрыкин потребовал наказать пристававшего к девочке мигранта

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после совершения мигрантом противоправных действий в отношении школьницы в Новосибирске. Об этом сообщается в телеграм-канале СК РФ.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в Новосибирске приезжие, преимущественно из Средней Азии, пристают к детям во дворе жилого комплекса. Отмечалось, что один из них зашел за 14-летней девочкой в подъезд, где попытался сорвать с нее одежду, но ему помешала женщина, вышедшая из одной из квартир.

Новосибирские следователи проводят по данному факту проверку по ч. 3 ст. 30 ст. 132 УК РФ (покушение на иные действия сексуального характера).

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Новосибирской области Евгению Долгалеву возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что из России депортируют мигрантов, чьи дети надругались над четырехлетней девочков в Калужской области. Кроме того, одного из родителей лишат российского паспорта. Родителей юных насильников уже привлекли к уголовной ответственности.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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