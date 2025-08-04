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Понедельник, 4 августа 2025, 13:11 мск

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Мигрантов, чьи дети надругались над калужской девочкой, вышлют из России

Мигрантов, чьи дети подвергли сексуальному насилию четырехлетнюю девочку в Калужской области, депортируют из России. Кроме того, одного из родителей лишат российского паспорта. Об этом сообщает Следственный комитет РФ, отмечая, что родителей юных насильников уже привлекли к уголовной ответственности.

«Дети, совершившие противоправные действия, помещены в специализированное учреждение. Кроме того, к уголовной ответственности привлекаются родители малолетних правонарушителей за ненадлежащее исполнение обязанностей по их воспитанию. Компетентными органами уже принято решение об их депортации, а также инициирован вопрос о лишении одного из родителей, имеющего гражданство РФ, данного статуса», – сообщается в телеграм-канале ведомства.

Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил у главы СУ СК России по Калужской области Марка Харламова доклад о проведенном комплексе следственных действий по резонансному делу. Расследование дела поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ.

Ранее сообщалось, что двое детей граждан Таджикистана в возрасте 9 и 11 лет надругались над четырехлетней девочкой в Боровском районе Калужской области, которая играла на детской площадке. По данному факту возбуждено уголовное дело. Следствие установило, что родители одного из малолетних насильников находились в Калужской области незаконно.

Отмечалось, что несовершеннолетние по решению суда помещены в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, а их родители – в Центр временного содержания иностранных граждан.

Как сообщили в СКР, жизни и здоровью пострадавшей девочки ничего не угрожает, потерпевшей оказана психологическая помощь.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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