За ночь ПВО сбила 51 украинский дрон над регионами России

Силы противоздушной обороны в течение прошедшей ночи уничтожили и перехватили 51 украинский беспилотник самолетного типа над пятью российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации ведомства, по 16 дронов было сбито над Ростовской и Брянской областями, 12 БПЛА нейтрализовано в Крыму. Еще четыре беспилотника уничтожено над Воронежской областью и три – над Орловской областью.

В Ростовской области после ночной атаки, в результате которой была повреждена ЛЭП, без света остались почти 200 жителей 87 домов в хуторе Золотаревка Родионово-Несветайского района, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Кроме того, по его словам, из-за аварийного отключения электроэнергии четыре населенных пункта в Каменском районе переведены на электроснабжение по резервной схеме. Также из-за перебоев в энергообеспечении нарушена работа водозабора Таловая Балка, добавил Слюсарь. По его данным, пострадавших нет.

Помимо этого, по информации властей, перекрыто движение по дороге из города Каменска-Шахтинского в поселок Глубокий из-за падения подавленного средствами РЭБ беспилотника на дорогу возле остановки у хутора Погорелов. Как отметил Слюсарь, для обезвреживания взрывного устройства вызваны саперы. «Общественный транспорт по трем маршрутам пока не работает, движение возобновят после ликвидации опасности», – уточнил он.

В Брянской, Орловской и Воронежской областях, по данным местных властей, обошлось без пострадавших и последствий на земле

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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