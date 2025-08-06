Профессора РЭУ имени Плеханова отправили в СИЗО по обвинению в госизмене

Лефортовский суд Москвы санкционировал арест профессора РЭУ имени Плеханова, доктора экономических наук Вадима Салтыковского по делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Салтыковского меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 сентября.

Суть обвинений в отношении ученого не раскрывается, поскольку в деле есть гриф «Секретно».

По данным СМИ, в РЭУ имени Плеханова о Салтыковский вел курсы по мировой экономике. Также Салтыковский входил в Российско-кипрский деловой совет Торгово-промышленной палаты и там же был зампредседателя комитета по экономическому сотрудничеству со странами Азии и Океании.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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