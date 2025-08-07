Незаконную торговлю «домашней чачей» пресекли в Геленджике

Сотрудники полиции пресекли незаконную торговлю самодельным алкоголем в Геленджике. У жителя Абхазии изъяли более 160 литров спиртных напитков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Мужчина продавал «домашнюю чачу», а также самодельные коньяк и вина прямо из багажника своего автомобиля Ford.

По данным правоохранителей, факт незаконной реализации алкоголя выявил участковый уполномоченный полиции села Кабардинка города Геленджика. Сомнительные спиртные напитки продавал 55-летний уроженец Республики Абхазия. У него изъяли 161 литр алкогольной продукции. Напитки направлены на экспертизу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сегодня Адлеровский районный суд Сочи заключил под стражу двух продавцов с рынка в Сириусе. Обе женщины подозреваются в реализации отравленного алкоголя. По предварительной информации установлено, что от отравления спиртным, проданным фигурантками, погибли не менее 10 человек. Такие данные представил следователь СК РФ в ходе рассмотрения ходатайства об аресте второй обвиняемой.

По информации пресс-службы МВД РФ, туристы покупали на рынке в Сириусе домашнюю чачу на разных настойках, а в ней оказался метанол.

Краснодар, Наталья Петрова

