Пятница, 8 августа 2025, 08:28 мск

ПВО за ночь ликвидировала 30 дронов ВСУ над регионами России

Средства противоздушной обороны прошедшей ночью пресекли атаку 30 украинских беспилотников на российские регионы. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, девять дронов уничтожено над Ростовской областью, восемь – над Крымом, шесть – над Саратовской областью, пять – на Брянской областью. Еще по одному БПЛА сбито над Белгородской и Волгоградской областями.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении атаки беспилотников в Миллеровском и Чертковском районах. «В Миллерово загорелась цистерна с бензином. Работают пожарно-спасательные подразделения», – написал он в своем телеграм-канале. Никто не пострадал.

Москва, Наталья Петрова

