Грабители вынесли около 5 млн рублей из отделения «Почты России» в Москве

Добычей грабителей, совершивших налет на отделение «Почты России» на юге Москвы, стали почти 5 млн рублей. Сейчас преступников ищут.

По информации столичной прокуратуры, утром в отделение почты на улице Медиков вошли двое неизвестных в масках, и, угрожая сотруднику предметом, похожим на пистолет, похитили деньги, а затем скрылись.

«Предварительно похищено порядка 4,8 млн рублей», – говорится в сообщении.

Прокуратура координирует работу полиции, а также контролирует установление местонахождения грабителей, их задержание и привлечение к уголовной ответственности.

По данным источника ТАСС, злоумышленники зашли в почтовое отделение со служебного входа. Сотрудник, находившийся там в момент нападения, не пострадал.

Ранее сообщалось, что нападение на отделение почты совершили мужчина и женщина. Забрав деньги, они скрылись, предположительно, на такси.

