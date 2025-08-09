Бывший самарский вице-губернатор попался на крупном мошенничестве в составе ОПГ

Бывший вице-губернатор Самарской области Геннадий Гендин обвиняется в особо крупном мошенничестве в составе организованного преступного сообщества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

По версии следствия, обвиняемый, ссылаясь на наличие у него связей в правительстве и администрации президента РФ, обманным путем получил от потерпевшей денежные средства за получение разрешения правительства на проведение градостроительных работ.

Гендину предъявлено обвинение в окончательной редакции по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Вину в совершении преступления он не признает.

ТАСС обращает внимание, что в настоящее время Гендин является крупным бизнесменом. В 1987 году стал помощником руководителя Московской коллегии адвокатов. С 1987 по 1990 год был начальником хозяйственного управления московской прокуратуры.

