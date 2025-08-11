При ударе БПЛА в Нижегородской области и Туле погибли три человека, еще пятеро ранены

В Нижегородской области один человек погиб и двое пострадали в результате ночной атаки украинских беспилотников. Дроны ударили по двум промышленным зонам. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

«При отражении в Арзамасском округе к сожалению жертв и повреждений избежать не удалось. Один сотрудник [предприятия – прим. ред.) погиб на месте, двое пострадавших доставлены в больницу», – написал он в своем телеграм-канале.

По словам Никитина, сейчас на месте работают специалисты, координирует ситуацию мэр Арзамаса Александр Щелоков. «Совместно с руководством завода организована необходимая работа», – добавил он.

Щелоков, в свою очередь, сообщил, что на оказание возможной дополнительной помощи пострадавшим направлена бригада медицины катастроф.

Еще два человека погибли и трое получили ранения в Туле, где поздним вечером в воскресенье украинские БПЛА атаковали одно из гражданских предприятий. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в телеграм-канале. Пострадавшие госпитализированы.

По данным Минобороны РФ, за прошедшую ночь силы противоздушной обороны уничтожили 32 украинских дрона самолетного типа над десятью регионами. Как уточнили в ведомстве, семь БПЛА сбили над Белгородской областью, по пять перехватили над Брянской и Калужской областями. Четыре беспилотника нейтрализовали над Крымом, по два – над Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской областями и Московским регионом. Один дрон ликвидировали над Тульской областью.

Сегодня утром киевский режим продолжил атаки на российские регионы с применением БПЛА. Средства ПВО сбили семь вражеских беспилотника, в том числе два над Нижегородской областью, информирует Минобороны. Кроме того, четыре дрона перехватили над Крымом и один над Белгородской областью.

Москва, Наталья Петрова

