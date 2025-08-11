Украинские спецслужбы пытались обманом использовать российских пенсионеров для совершений терактов против военнослужащих ВС РФ. Об этом сообщили в ФСБ.

Сотрудники спецслужб Украины, представляясь правоохранительными органами РФ, обманом и психологическим давлением привлекли россиянок для убийств военных в Московском регионе. Предполагалось, что пенсионерки доставят взрывные устройства, замаскированные под бытовые предметы.

По замыслу украинских спецслужб, подрыв таких СВУ привел бы к смерти и самих исполнителей. Таким образом, их хотели использовать в качестве так называемых «живых бомб».

В частности, одно из взрывных устройств выглядело как шахматная доска, которую планировалось подарить военному, детонация могла произойти при раскрытии доски. Другая пенсионерка должна была лично проверить, сработала ли бомба.

По данным ФСБ, в общей сложности украинские террористы привлекли к своей преступной деятельности пять пожилых россиянок. Возбуждены дела о покушении на теракт и незаконном обороте взрывных устройств.

Москва, Зоя Осколкова

