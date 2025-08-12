В Перми три человека задохнулись в овощной яме

В Перми три человека насмерть отравились угарным газом в овощной яме. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.
Местный житель решил просушить овощную яму и обработать ее от паразитов и грибка. Для этого он поставил на дно ведро с тлеющими углями и плотно закрыл помещение.
Через некоторое время мужчина спустился в яму и потерял сознание, на помощь ему поспешили родственники, но обратно никто не вернулся. Тогда супруга вызвала спасателей.
«Прибывшие на место сотрудники МЧС извлекли из ямы тела трех погибших, которые скончались в результате отравления угарным газом», – пояснили в СК. По факту гибели людей проводится доследственная проверка.
Пермь, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»