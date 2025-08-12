российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 12 августа 2025, 13:34 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Перми три человека задохнулись в овощной яме

В Перми три человека насмерть отравились угарным газом в овощной яме. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Местный житель решил просушить овощную яму и обработать ее от паразитов и грибка. Для этого он поставил на дно ведро с тлеющими углями и плотно закрыл помещение.

Через некоторое время мужчина спустился в яму и потерял сознание, на помощь ему поспешили родственники, но обратно никто не вернулся. Тогда супруга вызвала спасателей.

«Прибывшие на место сотрудники МЧС извлекли из ямы тела трех погибших, которые скончались в результате отравления угарным газом», – пояснили в СК. По факту гибели людей проводится доследственная проверка.

Пермь, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Ссылки по теме

Как не угореть в овощной яме: в МЧС дали советы садоводам

В рубриках

Поволжье, Россия, Скандалы и происшествия,