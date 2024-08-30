Как не угореть в овощной яме: в МЧС дали советы садоводам

Перед началом сезона заготовки овощей специалисты МЧС дали советы, как избежать несчастных случаев при подготовке погреба к хранению урожая.

Чтобы все прошло благополучно, необходимо: проветрить погреб перед спуском в него; не зажигать в погребе сразу свет или спички; не разводить костер; для просушки пользоваться естественной вентиляцией; не ходить в погреб поодиночке – один человек должен оставаться снаружи.

Следует зажечь свечу и опустить ее в погреб в ведре. Если пламя коптит или погасло – в погребе нет кислорода. Не спускайтесь, это опасно. Если пламя красноватое – в погребе угарный газ, не спускайтесь, это опасно. Если пламя ровное и голубоватое – в погребе нет угарного газа. Можно спускаться после проветривания.

Как уже писал «Новый День», несчастные случаи в овощных ямах время от времени происходят. Например, 15 августа прошлого года насмерть отравились угарным газом в собственном погребе супруги из Новосибирска, а в Красноярском крае супруги-пенсионеры и их взрослый сын отравились угарным газом после использования углей для прогрева погреба.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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