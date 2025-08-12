Подростков задержали за поджог тепловоза в Орле: возбуждено дело о теракте

Правоохранители совместно с сотрудниками ФСБ задержали двух подростков, подозреваемых в поджоге тепловоза в локомотивном депо в Орле. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Инцидент произошел ночью на станции Орел-Сортировочный. Неизвестные с пешеходного моста бросили зажигательную смесь в маневровый тепловоз, в результате чего произошло его возгорание. В результате пожара частично выгорел аккумуляторный отсек локомотива, обошлось без пострадавших.

Личности подозреваемых установили по горячим следам. Ими оказались местные жители 16 и 17 лет, которые ранее не привлекались к уголовной и административной ответственности и не состояли на учете.

Подростки совершили поджог по указанию анонимного куратора в мессенджере. Свои действия они снимали на камеру мобильного телефона. За эту работу им обещали от 90 тыс. до 120 тыс. рублей, но денег они так и не получили.

Возбуждено уголовное дело по статье о теракте, совершенном группой лиц (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Фигурантам избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Орел, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube