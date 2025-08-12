Рой пчел напал на воспитанников детсада в Москве, есть пострадавшие

Рой пчел напал на детсадовцев в Москве. Пострадали пятеро детей.

Происшествие случилось на Братеевской улице на юге столицы, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Пчелы ужалили пятерых воспитанников детсада во время утренней прогулки. На место инцидента прибыла скорая помощь, которую вызвали воспитатели. Медики оказали первую помощь, госпитализация никому из детей не потребовалась, уточнил директор школы №998 Антон Малыш в комментарии «Российской газете».

Он добавил, что специалисты обработали обнаруженное место скопление пчел на территории детсада.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

